США шестой день подряд наносят удары по Ирану. Тегеран заявил, что целью обстрелов были мосты

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило, что в ночь на 17 июля были нанесены удары по десяткам иранских военных целей, «включая объекты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, военно-логистическую инфраструктуру и морские объекты». США, напомнили в CENTCOM, наносят удары шестой день подряд.

«Соединенные Штаты продолжают подрывать военный потенциал Ирана», — заявили в командовании. Иран, подчеркивается в заявлении, несет ответственность за нападения на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Власти Ирана заявили, что американские военные нанесли удары по мостам, в том числе по мосту на трассе, связывающей Бендер-Аббас и Шираз, сообщает CNN. Иранские СМИ распространили фото этого поврежденного моста, которое журналисты CNN геолоцировали.

Минэнерго Ирана объявило, что в результате американского удара повреждены линии электропередачи в Бендер-Аббас и соседних с ним населенных пунктах.

По данным властей Ирана в результате ударов погибли семь человек, девять ранены.

Иран нанес удары ракетами по американским военным объектам в Иордании, Катаре и Кувейте. Иранский Корпус стражей исламской революции также заявил об ударе по базе Аль-Танф в Сирии, где находится американский военный контингент.

Кроме того, заявили иранские власти, дроны атаковали базу в Бахрейне, которую используют США. Власти Катара заявили, что при иранском ударе пострадал ребенок.

Президент США Дональд Трамп заявлял 14 июля, что американские военные нанесут удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не возобновит переговоры о сделке с США.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану в конце февраля. Иран стал атаковать дронами и ракетами объекты в других странах Персидского залива, связанные, как заявляли в Тегеране, с американскими военными, и заблокировал Ормузский пролив.

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал прекращение огня на 60 дней и возобновление движения судов по Ормузскому проливу. Однако уже в начале июля активные боевые действия возобновились.

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