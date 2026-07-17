Рейтинг Путина падает рекордными с начала войны темпами

Фонд общественного мнения ( ) зафиксировал падение рейтинга президента РФ Владимира Путина на пять процентных пунктов за неделю, до 66%. Это максимальное снижение рейтинга одобрения работы президента РФ с начала большой войны России с Украиной.

Также, по данным опроса ФОМ, проведенного 10-12 июля, снизился и уровень доверия президенту РФ — с 69 до 67%.

Снижение рейтингов Путина продолжает фиксировать и . По данным этого социологического центра, уровень одобрения деятельности президента РФ с 6 по 12 июля снизился на 0,9 процентного пункта до 65,1%, а уровень доверия Путину упал на 1,3 процентного пункта — до 71%.

ВЦИОМ фиксировал самое быстрое с начала войны падение рейтинга доверия Путину в начале июля. Тогда этот показатель снизился за неделю на 1,8 процентного пункта.

Российские социологические службы (ФОМ и ВЦИОМ) начали фиксировать снижение рейтингов президента РФ Владимира Путина весной 2026 года. Тогда снижение рейтингов связывали, в числе прочего, с ограничениями интернета и блокировкой телеграма. Падение рейтингов продолжилось на фоне топливного кризиса в России.

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