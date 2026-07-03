Рейтинг Путина опять падает. Но теперь с рекордной скоростью за всю войну

Уровень доверия россиян к Владимиру Путину за неделю упал на 3,4 процентных пункта и составил 73,3%. Это следует из результатов опроса , который проводился с 22 по 28 июня.

Это самое быстрое падение рейтинга доверия к Путину как минимум с начала войны, обратило внимание «Агентство». За 2026 год самым быстрым до этого было падение в начале апреля, когда рейтинг доверия президенту упал за неделю на 1,8 процентных пункта.

Деятельность Путина на посту президента одобрили 66,9% участников опроса — это на 3,5 процентных пункта меньше, чем неделей ранее. Последний раз уровень одобрения президента падал так сильно в августе 2024 года. Не одобряют деятельность Путина 21,3% респондентов (неделей ранее — 19,7%).

Согласно новому опросу фонда «Общественное мнение» ( ), положительно работу Путина оценивают 70% респондентов — это на 1 процентный пункт меньше, чем неделей ранее. При этом уровень доверия Путину за неделю вырос на 2 процентных пункта — с 69% до 71%.

Российские социологические службы (ФОМ и ВЦИОМ) начали фиксировать снижение рейтингов президента РФ Владимира Путина весной 2026 года. Падение рейтингов продолжилось на фоне топливного кризиса в России.

Американская исследовательская компания Gallup также проводила опрос россиян с марта по май 2026 года. Как следует из этого опроса, 60% россиян считают, что экономическая ситуация в их городе или регионе ухудшается. Это максимальный показатель за 20 лет (подобный опрос компания проводит с 2006 года).

Читайте также

У Путина спросили, не пора ли прекратить войну — ведь его рейтинги снижаются, экономика падает, а дроны бьют по Петербургу. Вот что он ответил Кратчайший пересказ

Читайте также

У Путина спросили, не пора ли прекратить войну — ведь его рейтинги снижаются, экономика падает, а дроны бьют по Петербургу. Вот что он ответил Кратчайший пересказ