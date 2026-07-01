Опрос Gallup: 60% россиян заявили об ухудшении экономической ситуации. Это рекорд за 20 лет

60% россиян считают, что экономическая ситуация в их городе или регионе ухудшается. Это следует из результатов опроса американской исследовательской компании Gallup, который проводился с марта по май 2026 года.

Это максимальный показатель за 20 лет (подобный опрос компания проводит с 2006 года). Предыдущие максимальные показатели были зафиксированы в 2020 (45%) и 2021 (50%) годах во время пандемии коронавируса.

Согласно опросу 2026 года, улучшение экономического положения в своем городе или регионе заметили 27% респондентов.

56% россиян заявили, что их уровень жизни ухудшается — это тоже рекордный показатель за 20 лет. Об улучшении уровня жизни заявили 29% опрошенных.

Также ухудшились взгляды россиян на рынок труда — 58% респондентов заявили, что сейчас плохое время для поиска работы, 35% считают, что хорошее. Год назад эти показатели составляли 46% и 49% соответственно.

Gallup также отмечает рекордное за год падение доверия россиян к вооруженным силам, правительству и выборам. Так, доверие к военным упало с 79% до 66%, к правительству — с 67% до 53%, к честности выборов — с 56% до 40%. Положительная оценка уровня свободы СМИ в стране рухнула за год с 59% до 34%.

Российские социологические службы ( и ) начали фиксировать снижение рейтингов президента РФ Владимира Путина весной 2026 года. В конце июня ФОМ опубликовал результаты опроса, из которого следовало, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину опустился до 69% — это самый низкий показатель за все время войны с Украиной.

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