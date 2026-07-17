Минюст РФ внес в реестр «иностранных агентов» Либертарианскую партию России.

Также в список попали:

писатель Дмитрий Петров

журналист Александр Поливанов

пермский медиапроект «Четвертый сектор»

Как утверждает ведомство, все новые участники списка распространяли материалы «иноагентов» и «недостоверную информацию» о политике российских властей.

Кроме того, в сообщении Минюста говорится, что все, кроме «Четвертого сектора», выступали против российско-украинской войны.

Дмитрий Петров — российский и израильский журналист и писатель. Его повесть о войне «Родительский день», вышедшая в 2024 году, вошла в шорт-лист независимой литературной премии «Дар».

Александр Поливанов занимает должность директора правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо». В прошлом он работал в «Службе поддержки» (медиа и сервис для помощи пострадавшим в связи с российско-украинской войной) и был сотрудником «Медузы».

«Четвертый сектор» — проект пермских журналистов, запущенный в 2017 году. В августе 2021-го его уже вносили в реестр «иноагентов», хотя за месяц до этого, после внеплановой проверки Минюста, организация объявила о ликвидации. В ноябре того же года проект исключили из реестра. На сайте организации отмечается, что через некоторое время участники проекта решили возродить его.