Роман «(Не) о войне» Жени Бережной вошел в шорт-лист премии «Дар». Эту книгу выпустило издательство «Медузы»
Опубликован шорт-лист претендентов на независимую литературную премию «Дар». В него вошел роман «(Не) о войне» Жени Бережной, который выпустило издательство «Медузы».
На премию также претендуют:
- «Дамоклово техно» Ильи Данишевского
- «Колыбельная по Мариуполю» Александры Крашевской
- «Маленький рай» Ксении Букши
- «Мечтатели против космонавтов» Евгения Фельдмана
- «На войне выживают только кактусы» Александра Моцара
- «Ничто, кроме сердца» Гриши Пророкова
- «Покаянные дни» Олега Радзинского
- «Родительский день» Дмитрия Петрова
- «Утро было глазом» Игоря Белодеда
- «Шатц» Юрия Троицкого
- «Эвридика, проверь, выключила ли ты газ» Татьяны Замировской.
Победителем станет автор, книга которого на открытом голосовании жюри наберет наибольшее количество голосов, сообщается на сайте премии. Лауреата премии планируется объявить в конце мая.
Главный приз — грант на профессиональный перевод книги на три языка: английский, немецкий и французский.
«Премия создана для поддержки и продвижения авторов, пишущих на русском языке, вне зависимости от их места проживания и гражданства». «Мы стремимся привлечь внимание к новым голосам и лучшим образцам современной русскоязычной литературы. Премия стремится создать новую культуру, где литература на русском языке занимает достойное место в мире, будучи ответственной перед человечеством, а не перед диктатурами», — сообщается на сайте «Дара».
В 2026 году премию «Дар» вручат второй раз. Первый раз премию присудили книге «Возле войны. Одесса. Февраль 2022 — лютый 2023» Марии Галиной, но автор отказалась ее принять. В связи с этим в 2026 году, объявил председатель жюри премии, писатель Михаил Шишкин, будут два лауреата.
Книгу Жени Бережной «(Не) о войне» можно заказать в нашем «Магазе».