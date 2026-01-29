Перейти к материалам

Роман «(Не) о войне» Жени Бережной вошел в шорт-лист премии «Дар». Эту книгу выпустило издательство «Медузы»

Источник: Оргкомитет премии "Дар"

Опубликован шорт-лист претендентов на независимую литературную премию «Дар». В него вошел роман «(Не) о войне» Жени Бережной, который выпустило издательство «Медузы».

На премию также претендуют:

  • «Дамоклово техно» Ильи Данишевского
  • «Колыбельная по Мариуполю» Александры Крашевской
  • «Маленький рай» Ксении Букши
  • «Мечтатели против космонавтов» Евгения Фельдмана
  • «На войне выживают только кактусы» Александра Моцара
  • «Ничто, кроме сердца» Гриши Пророкова
  • «Покаянные дни» Олега Радзинского
  • «Родительский день» Дмитрия Петрова
  • «Утро было глазом» Игоря Белодеда
  • «Шатц» Юрия Троицкого
  • «Эвридика, проверь, выключила ли ты газ» Татьяны Замировской.

Победителем станет автор, книга которого на открытом голосовании жюри наберет наибольшее количество голосов, сообщается на сайте премии. Лауреата премии планируется объявить в конце мая.

Главный приз — грант на профессиональный перевод книги на три языка: английский, немецкий и французский.

«Премия создана для поддержки и продвижения авторов, пишущих на русском языке, вне зависимости от их места проживания и гражданства». «Мы стремимся привлечь внимание к новым голосам и лучшим образцам современной русскоязычной литературы. Премия стремится создать новую культуру, где литература на русском языке занимает достойное место в мире, будучи ответственной перед человечеством, а не перед диктатурами», — сообщается на сайте «Дара».

В 2026 году премию «Дар» вручат второй раз. Первый раз премию присудили книге «Возле войны. Одесса. Февраль 2022 — лютый 2023» Марии Галиной, но автор отказалась ее принять. В связи с этим в 2026 году, объявил председатель жюри премии, писатель Михаил Шишкин, будут два лауреата.

Читайте также

«Инферно реально, вопрос только в том, как его описать» Женя Бережная (Украина) и Сергей Лебедев (Россия) написали два очень разных романа о текущей войне. Публикуем их беседу о том, как писать о зле после февраля 2022-го

