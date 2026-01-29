Роман «(Не) о войне» Жени Бережной вошел в шорт-лист премии «Дар». Эту книгу выпустило издательство «Медузы»

Опубликован шорт-лист претендентов на независимую литературную премию «Дар». В него вошел роман «(Не) о войне» Жени Бережной, который выпустило издательство «Медузы».

На премию также претендуют:

«Дамоклово техно» Ильи Данишевского

«Колыбельная по Мариуполю» Александры Крашевской

«Маленький рай» Ксении Букши

«Мечтатели против космонавтов» Евгения Фельдмана

«На войне выживают только кактусы» Александра Моцара

«Ничто, кроме сердца» Гриши Пророкова

«Покаянные дни» Олега Радзинского

«Родительский день» Дмитрия Петрова

«Утро было глазом» Игоря Белодеда

«Шатц» Юрия Троицкого

«Эвридика, проверь, выключила ли ты газ» Татьяны Замировской.

Победителем станет автор, книга которого на открытом голосовании жюри наберет наибольшее количество голосов, сообщается на сайте премии. Лауреата премии планируется объявить в конце мая.

Главный приз — грант на профессиональный перевод книги на три языка: английский, немецкий и французский.

«Премия создана для поддержки и продвижения авторов, пишущих на русском языке, вне зависимости от их места проживания и гражданства». «Мы стремимся привлечь внимание к новым голосам и лучшим образцам современной русскоязычной литературы. Премия стремится создать новую культуру, где литература на русском языке занимает достойное место в мире, будучи ответственной перед человечеством, а не перед диктатурами», — сообщается на сайте «Дара».

В 2026 году премию «Дар» вручат второй раз. Первый раз премию присудили книге «Возле войны. Одесса. Февраль 2022 — лютый 2023» Марии Галиной, но автор отказалась ее принять. В связи с этим в 2026 году, объявил председатель жюри премии, писатель Михаил Шишкин, будут два лауреата.

Книгу Жени Бережной «(Не) о войне» можно заказать в нашем «Магазе».

«Инферно реально, вопрос только в том, как его описать» Женя Бережная (Украина) и Сергей Лебедев (Россия) написали два очень разных романа о текущей войне. Публикуем их беседу о том, как писать о зле после февраля 2022-го

