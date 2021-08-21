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Минюст включил в список «иностранных агентов» объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор»

Источник: Минюст России

Минюст России внес в реестр НКО — «иностранных агентов» общественную организацию «Четвертый сектор», объединявшую журналистов-фрилансеров. 

«Четвертый сектор» объявил о ликвидации еще в июле — после начала внеплановой проверки Минюста.

Бывшая руководитель «Четвертого сектора» Анастасия Сечина заявила, что внесение в список «иностранных агентов» это «какой-никакой, а финал». Она отметила, что организации «по-прежнему грозит серьезный штраф — за то, что не явились с повинной и сами не включились в реестр». 

После ликвидации «Четвертого сектора» вместо НКО его участники объединились в неформальное содружество журналистов-фрилансеров «Артель». 

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