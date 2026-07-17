Григорий Лепс заявил, что большинство семей в России «умудряются» жить на 200-300 тысяч рублей в месяц. Пришлось извиняться

Певец Григорий Лепс извинился за свои слова о том, что большинство российских семей живут на доход 200-300 тысяч рублей в месяц.

По его словам, он с большим уважением относится к людям, «которые своим трудом обеспечивают семьи, растят детей и каждый день решают непростые жизненные задачи».

«Сам вырос в обычной семье и хорошо знаю, что в жизни бывают разные времена. Знаю, что многим сегодня приходится нелегко. И если мои слова прозвучали так, будто я этого не понимаю или отношусь к этому без должного уважения, — это совсем не то, что я хотел сказать. Прошу прощения. От всей души желаю каждому здоровья, счастья, благополучия и мира в дом», — написал музыкант в телеграм-канале.

Лепс рассуждал о доходах российских семьях в интервью Эмину Агаларову, которое вышло 12 июля. Агаларов спросил у Лепса, сколько в месяц ему нужно зарабатывать, чтобы он перестал «думать о деньгах и жил абсолютно комфортную жизнь». Певец ответил, что такая сумма есть, но называть ее не стал:

У каждой семьи свой расход. Есть семьи — и большинство в нашей стране, и не только в нашей — где доход семейный составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу. А есть семьи, кто зарабатывает миллион долларов в день, и тем не менее им мало. Есть, конечно, сумма, но она абстрактная, это все на уровне — «а если бы». Существуют такие деньги, которые дали бы мне возможность не думать о музыке и вообще ни о чем. Но с годами потребность с деньгами пропадает. Ты понимаешь, что есть ценности в жизни, а есть мимолетные увлечения.

Григорий Лепс высказывался в поддержку российского вторжения в Украину. С декабря 2022 года он находится под санкциями Евросоюза. С 2013 по 2023 год певец был в черном списке Минфина США По мнению властей США, он перевозил деньги для главы преступной группировки «Братский круг», вора в законе Владислава Леонтьева. Сам Лепс называл обвинения абсурдными.