США сняли санкции с Григория Лепса

Министерство финансов США исключило из санкционного списка певца Григория Лепса. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

В санкционном списке Лепс фигурировал под разными именами, в том числе как Григорий Лепсверидзе и как Гриша Лепс). С чем связано его удаление из списка, Минфин не уточняет.

Ведомство внесло Лепса в черный список в 2013 году. По мнению властей США, он перевозил деньги для главы преступной группировки «Братский круг», вора в законе Владислава Леонтьева. Сам Лепс называл обвинения абсурдными.

Владислав Леонтьев, который умер в конце 2020 года, сейчас также исключен из американских санкционных списков.

В декабре 2022 года Лепс попал в санкционные списки Евросоюза в связи с войной в Украине.