Евросоюз объявил о санкциях за российские удары по Киеву. Их наложили на производителя навигационных модулей для дронов и ракет
Европейский совет принял санкции в ответ на российские удары по Киеву в июле. Санкции введены в отношении председателя совета директоров «АБС Электро» Ирины Харисовой и пяти компаний, входящих в эту группу.
В группу компаний «АБС Электро» входят предприятия, разрабатывающие и производящие электронные и радиоэлектронные компоненты, которые используются на дронах типа «Шахед»/«Герань».
Кроме того, отмечается в сообщении Европейского совета, «АБС Электро» разрабатывает и производит системы контроля для энергетического сектора, который приносит значительный доход российскому бюджету.
Ключевое предприятие «АБС Электро», работающее на военно-промышленный комплекс, — «ВНИИР-Прогресс». Он, в частности, производит навигационные модули для дронов и ракет.
Головное предприятие «ВНИИР-Прогресс» находится в Чебоксарах, его неоднократно атаковали украинские дроны. В частности, оно стало одной из целей украинских ударов 10 июня.
Российские войска с начала июля нанесли по Киеву несколько ударов с использованием баллистических и крылатых ракет и дронов.