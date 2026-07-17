Евросоюз объявил о санкциях за российские удары по Киеву. Их наложили на производителя навигационных модулей для дронов и ракет

Европейский совет принял санкции в ответ на российские удары по Киеву в июле. Санкции введены в отношении председателя совета директоров «АБС Электро» Ирины Харисовой и пяти компаний, входящих в эту группу.

В группу компаний «АБС Электро» входят предприятия, разрабатывающие и производящие электронные и радиоэлектронные компоненты, которые используются на дронах типа «Шахед»/«Герань».

Кроме того, отмечается в сообщении Европейского совета, «АБС Электро» разрабатывает и производит системы контроля для энергетического сектора, который приносит значительный доход российскому бюджету.

Ключевое предприятие «АБС Электро», работающее на военно-промышленный комплекс, — «ВНИИР-Прогресс». Он, в частности, производит навигационные модули для дронов и ракет.

Головное предприятие «ВНИИР-Прогресс» находится в Чебоксарах, его неоднократно атаковали украинские дроны. В частности, оно стало одной из целей украинских ударов 10 июня.

Российские войска с начала июля нанесли по Киеву несколько ударов с использованием баллистических и крылатых ракет и дронов.

Последствия российских ударов по Киеву

Россия второй раз за неделю нанесла удар по Киеву Более 10 человек погибли, десятки ранены. Фотографии последствий атаки

Последствия российских ударов по Киеву

Россия второй раз за неделю нанесла удар по Киеву Более 10 человек погибли, десятки ранены. Фотографии последствий атаки