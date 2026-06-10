Украина нанесла ракетный удар по военному заводу в Чебоксарах. В Самаре из-за атаки дронов загорелся НПЗ

Украинские беспилотники и ракеты в ночь на 10 июня атаковали российские регионы и аннексированный Крым. Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили 326 дронов.

Под ракетную атаку попали Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Astra, проанализировав опубликованные в соцсетях видео и фотографии, пишет, что в Чебоксарах атаковано оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс», ранее уже неоднократно попадавшее под удары беспилотников и ракет. По данным украинского телеграм-канала Exilenova, город атаковали ракетами «Фламинго».

Внимание. На видео есть мат.

Во Владимирской области в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на двух объектах в Камешковском и Александровском округах, сообщил глава региона Александр Авдеев. Пострадавших нет.

В Самаре, как пишет Astra, после атаки украинских беспилотников загорелся Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (принадлежит «Роснефти») — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Официально власти это не подтверждали. В регионе объявляли режим ракетной и беспилотной опасности.

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