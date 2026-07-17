«Авито» собирается запустить свой сервис знакомств

«Авито» рассматривает возможность запуска сервиса для знакомств, который будет встроен в основное приложение платформы, пишет «Коммерсант».

Решение о том, запускать или нет сервис для знакомств, «будет зависеть от анализа рынка, оценки практик подобных сервисов и понимания актуального запроса от пользователей», заявили изданию в «Авито». Детали проекта представители платформы уточнять не стали.

По данным источников «Коммерсанта», планируется, что сервис будет бесплатным, а своим ключевым отличием от конкурентов компания планирует сделать упор на безопасность. Речь идет о трехступенчатой системе модерации, безопасных каналах коммуникаций и инструментах верификации, в том числе в интеграции с внешними сервисами, например, «Госуслугами».

Также, по словам собеседников издания, «Авито» собирается использовать в сервисе знакомств рекомендательные технологии, которые развивает для своего основного каталога объявлений.

По мнению соосновательницы приложения для знакомств Twinby Вероники Яковлевой, «Авито» пытается «увеличить время внутри приложения, добавить еще один пользовательский сценарий и посмотреть на вовлечение». Как самостоятельный бизнес это слишком маленький рынок для компании такого масштаба, считает она.

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов, в свою очередь, считает, что «если „Авито“ сможет обеспечить большую базу анкет, создать комфортные условия для общения, у сервиса может быть отличное будущее».

После начала большой войны России с Украиной с российского рынка, в числе прочих, ушли и международные сервисы знакомств, включая Bumble, Badoo и Tinder. О планах создании собственных сервисов заявлял ряд российских платформ, включая «Одноклассники».

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