«Одноклассники» планируют запустить сервис знакомств

Соцсеть «Одноклассники» в первой половине 2025 года собирается запустить собственный сервис знакомств. Как рассказали «Коммерсанту» представители компании, сервис знакомств будет работать как в виде отдельного приложения, так и внутри соцсети.

Сервис будет бесплатным, но при этом в нем будут «платные опции, привычные аудитории „Одноклассников“», заявили в компании.

Дейтинг будет рассчитан на аудиторию, которой привычны «традиционные механики знакомств и взаимодействия с другими людьми в интернете», заявили в «Одноклассниках». По словам источника издания, близкого к проекту, речь идет о сервисах, которые, в отличие от Tinder, позволяют пользователем отправлять сообщения друг другу без взаимного лайка при просмотре анкет.

Как отметили участники российского рынка знакомств, взрослая аудитория «Одноклассников» привлекательна для создателей дейтинг-сервисов, так как ее представители «испытывают трудности со знакомствами и при этом стабильно платежеспособны». Однако, считает гендиректор сервиса знакомств на основе психологических тестов Twinby Вероника Яковлева, именно на аудитории «выше среднего возраста из регионов» и так уже ориентируются все крупные игроки рынка знакомств. «Поэтому решение запустить еще один сервис мне кажется странным», — заявила она.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину с российского рынка ушли сервисы знакомств Bumble и Badoo, а в июле 2023 года — Tinder.

У VK, в который входят «Одноклассники», уже есть сервисы знакомств: «VK Знакомства» на базе соцсети «ВКонтакте» и как отдельное приложение, а также раздел знакомств на Mail (ранее назывался Mail.ru), работающий на базе сервиса Mamba.

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