В Ярославской и Брянской области в результате украинских ударов есть погибшие и пострадавшие. За ночь Москву атаковали более 200 беспилотников

В Брянской области в результате украинского удара погибла 15-летняя девочка и ее бабушка, сообщил глава региона Егор Ковальчук. Еще одна местная жительница получила ранения.

По его словам, ВСУ нанесли удар реактивной системой залпового огня «Град» по поселку Суземка — административному центру Суземского района. Один дом полностью уничтожен. Еще четыре дома, хозяйственные постройки, автомобиль и трактор повреждены.

В Ярославской области в результате атаки украинских беспилотников погиб один местный житель, еще четверо пострадали. Одного пострадавшего доставили в больницу, рассказал губернатор Михаил Евраев.

На фоне воздушной тревоги власти перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Московский регион, заявил мэр столицы Сергей Собянин, с вечера 15 июля атаковали более 200 украинских беспилотников. Большая часть из них была сбита ПВО на «дальних подступах». 10 дронов уничтожили на подлете к Москве.

Об атаке украинских беспилотников также сообщили власти Саратовской области. В Энгельсе, по словам губернатора Романа Бусаргина, повреждена гражданская инфраструктура. Судя по фото и видео очевидцев, беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом. Издание Astra и украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ утверждают, что на военном аэродроме «Энгельс-2» произошел пожар.

Всего за ночь над регионами России и аннексированным Крымом сбили 375 украинских беспилотников, отчитались в Минобороны РФ.

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