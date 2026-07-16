У побережья Турции собрались яхты шести российских миллиардеров. Там же находится «Виктория» Путина

Яхты шести российских миллиардеров собрались в районе турецкого курортного города Бодрум, пишет «Верстка». Ранее туда же прибыла яхта «Виктория» (Victoria), которую связывают с Владимиром Путиным.

По данным издания, сейчас у южного и юго-западного побережья Турции находятся суда, принадлежащие Роману Абрамовичу, Олегу Дерипаске, главе ВТБ Андрею Костину и основателю «Лукойла» Вагиту Алекперову.

Также поблизости расположены яхты Александра Несиса, основателя компании «Полиметалл», которая занимается добычей серебра и золота, и Искандара Махмудова, сооснователя и президента Уральской горно-металлургической компании.

Журналисты обнаружили 71-метровую яхту «Виктория» в ноябре 2023 года. Сообщалось, что она была записана на одну из компаний близкого друга Путина Геннадия Тимченко. При этом самой яхтой пользуется российский президент и люди из его окружения.

«Виктория» постоянно базируется в Сочи, отмечает «Верстка». В конце июня она отплыла от побережья Краснодарского края и направилась в сторону Бодрума.

Незадолго до этого другую яхту Путина, «Грейсфул» (после начала войны судно переименовали в «Косатку»), обнаружили у Берегов Дании. Сейчас она находится в порту Североморска, расположенного недалеко от Мурманска.

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