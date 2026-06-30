Одна «яхта Путина» отправилась в Турцию. Другую заметили у берегов Дании (она тоже направляется в Турцию)

Яхта «Виктория» (Victoria), которую связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, направляется в Турцию. Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic, обратила внимание «Верстка».

«Виктория» отплыла от побережья Краснодарского края 26 июня. Утром 28 июня яхта прошла через Босфор и встала на якорь в стамбульском районе Пендик, после чего отправилась в курортный город Бодрум.

Днем ранее, 29 июня, яхту «Грейсфул», которую также связывают с Путиным, заметили у берегов Дании. Ее пунктом назначения указан Стамбул. Судно движется в сопровождении российского эсминца и патрульного катера «Воевода».

В октябре 2022 года сообщалось, что «Грейсфул» (которая после начала войны стала называться «Косатка») заметили у берегов Эстонии. Яхта двигалась по направлению к Санкт-Петербургу.

О яхте «Виктория» стало известно в ноябре 2023 года. Это одна из самых больших яхт, которые связывают с российским президентом. Центр «Досье» называл «Викторию» «флагманом черноморской флотилии Владимира Путина».

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