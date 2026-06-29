У берегов Дании заметили яхту Путина. Ее сопровождают российский эсминец и патрульный катер

Яхту «Грейсфул», которую связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, заметили у берегов Дании вечером в понедельник, 29 июня. Об этом сообщает издание DR со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic. «Агентство» уточняет, что пунктом назначения яхты указан Стамбул.

Судно движется в сопровождении российского эсминца и патрульного катера «Воевода». То, что это именно яхта «Грейсфул», подтверждают снимки очевидцев, сделанные с побережья. Также, отмечает DR, конвой видно на спутниковых снимках.

Издание пишет, что яхта находилась вне поля зрения радаров с 30 августа 2022 года. После начала большой войны России и Украины на судне отключили датчик автоматической системы идентификации морских судов (AIS).

В октябре 2022-го издание Forbes писало, что «Грейсфул» заметили у берегов Эстонии. Яхта двигалась по направлению к Санкт-Петербургу. До этого судно находилось в Калининграде, куда ее переместили из Германии перед началом войны. По словам журналистов, яхте дали новое название — «Косатка». Впоследствии ее видели в Балтийском море, неподалеку от Санкт-Петербурга.

82-метровая «Грейсфул» считается второй по величине яхтой (после 140-метровой «Шахерезады»), которой пользуется российский президент. Ранее ее несколько раз замечали в Сочи, когда там находился Путин. Стоимость яхты по разным оценкам составляет 100-120 миллионов долларов.

В июне 2022 года США наложили санкции на четыре яхты, которые связывают с президентом РФ. Среди них оказалась и «Грейсфул». За месяц до этого яхту «Шахерезада» задержали в итальянской Тоскане. Местные следователи заявили, что владелец этого судна связан с властями России. Про обе яхты говорилось в расследованиях команды Алексея Навального.

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