На яхту Путина во время войны потратили три миллиарда рублей. Соратники Навального рассказали и показали, как она выглядит На ней есть ковер за пять миллионов и бронированные зонтики

Яхта «Грейсфул» рядом с городом Рендсбург, Германия, 7 февраля 2022 года Steffen Mayer / Reuters / Scanpix / LETA

Соратники Алексея Навального выяснили, что на яхту «Грейсфул», которой пользуется президент РФ Владимир Путин, только в 2022 году — уже после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — было потрачено три миллиарда рублей.

82-метровая яхта «Грейсфул» была спущена на воду в 2014 году. Ее стоимость оценивалась в 100 миллионов долларов. Эту яхту несколько раз замечали в Сочи, когда там находился Путин.

«Грейсфул» попала под санкции вместе со 140-метровой яхтой «Шахерезада», которую команда Навального связала с Владимиром Путиным. «Шахерезада» в мае 2022 года была задержана в Италии.

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«Грейсфул» за несколько недель до начала полномасштабного российского вторжения в Украину успели вывести с верфи Blohm + Voss в Германии, где она стояла на ремонте. Как отмечают авторы расследования, в распоряжении которых оказалась переписка с верфью по поводу яхты, ее забрали в экстренном порядке, хотя ремонт должен был длиться еще год. Судно перегнали в Калининград, а оттуда отправили дальше, временно сменив название на борту с «Грейсфул» на «Косатка».

Как считают соратники Навального, после того как «Шахерезаду» задержали в Италии было решено взять старую яхту Путина и на ее базе сделать новую. «Грейсфул» прошла полный ремонт и модернизацию, в частности, на судне построили и оснастили новые каюты для «хозяина» и «хозяйки».

Яхта до недавнего времени была оформлена на офшор с Британских Виргинских островов — Olneil Assets Corp, записанный на другой офшор — Mischositos Investment. Конечный бенефициар схемы — Петр Колбин, друг детства Владимира Путина. В 2020 году была оформлена продажа яхты российскому акционерному обществу «Аргумент», владельцы которого засекречены. Однако из переписки с обслуживающими яхту компаниями, с которой ознакомились авторы расследования, следует, что владельцы сменились лишь формально.

В частности, как указывают авторы расследования со ссылкой на копии счетов, только на «деревянные изделия» для яхты потратили 240 миллионов рублей. Среди других расходов — покупка журнального столика за восемь миллионов рублей, матраса для спальни «хозяйки» за 800 тысяч рублей, ковра площадью более 100 квадратных метров для спальни «хозяина» за пять миллионов рублей, расчесок по 11 тысяч рублей каждая, а также бронированных зонтиков по 1,2 миллиона рублей каждый.

На снимках каюты «хозяина» на одном из столов виден телефон правительственной связи — такой же, какой стоит во всех кабинетах Путина. На яхте есть вертолетная площадка, бассейн, превращающийся в танцпол, спортзал с тренажерами — такими же, какие закупали для бронепоезда Путина.

Для яхты заказан морской бассейн — это конструкция 85 метров в длину и 25 в ширину, оснащенная сеткой. Бассейн стыкуется к судну. В техническом задании указана зона эксплуатации — побережье Черного и Азовского морей. На самой яхте установлены контрастные купели — холодная и горячая. Такие купели, отмечают авторы расследования, есть в каждом доме Путина от дворца в Геленджике до резиденции в Ново-Огарево.

Только в 2022 году на «Грейсфул» потратили 32 миллиона долларов — почти три миллиарда рублей. Авторы расследования отмечают, что не видели счетов с такими суммами с тех пор, как занимались расследованием о «дворце Путина».

Тот факт, что «Грейсфул» находится под санкциями, не помешал масштабному переоснащению яхты. Для закупок и ремонта оборудования была выстроена инфраструктура с участием помощников в Европе, Турции и ОАЭ, пишут авторы расследования, особо отмечая эстонскую компанию «Бриз Марин». Форму для экипажа, например, закупали в Италии, счет оплачивала компания из Дубая, товар оправили в Литву, а оттуда доставляли в Калининград.

В экипаж «Грейсфул», как выяснили соратники Навального, входят сотрудники , ранее работавшие на «Шахерезаде». При этом экипаж «Шахерезады» по-прежнему получает зарплаты за якобы работу на этой яхте. На это тратится 20 миллионов рублей в месяц.

В июне обновленную яхту «Грейсфул» видели в Санкт-Петербурге. Затем она направилась в Сочи — по Северному морскому пути и далее в обход всего континента.

Миллиарды на яхту. Как Путин отдыхает во время войны Алексей Навальный