«Яхту Путина» перегнали в Североморск. Вероятно, чтобы защитить от украинских беспилотников

Яхта «Грейсфул», которую связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, находится в порту Североморска, расположенного недалеко от Мурманска, выяснила датская радиовещательная корпорация DK.

Судно, а также военный корабль «Воевода», входивший в сопровождавший яхту конвой, видны на спутниковых снимках порта, сделанных 5 июля. Кроме того, обращает внимание DK, «Воевода», следовавший с отключенным транспондером, ненадолго включил его, находясь примерно в 70 километрах от порта Североморска.

«Грейсфул» и сопровождавшие ее корабли были замечены в конце июня у побережья Дании. Конвой передал сообщение, что якобы направляется в Стамбул. По данным DK, затем конвой прошел у побережья Норвегии к российским водам.

Эксперты считают, что «Грейсфул» (после начала войны судно переименовали в «Косатку») отправили в порт в Североморске для того, чтобы защитить яхту от атак украинских беспилотников. Не исключено, сообщил собеседник DK, что судну потребовался ремонт, но версию с защитой яхты от беспилотников он считает более правдоподобной.

82-метровая «Грейсфул» считается второй по величине яхтой (после 140-метровой «Шахерезады»), которой пользуется российский президент. Ранее ее несколько раз замечали в Сочи, когда там находился Путин. Стоимость яхты по разным оценкам составляет 100-120 миллионов долларов.

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