«Нам нужно сосредоточиться на войне». Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ответил бывшему главе Минобороны Михаилу Федорову, обвинившему его в интригах
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ответил в своем телеграм-канале бывшему министру обороны Михаилу Федорову, обвинившему его в интригах.
Федоров утром 16 июля созвал брифинг, на которой рассказал о конфликте с Сырским. По словам бывшего главы Минобороны, он предлагал президенту Украины отправить в отставку Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, но Владимир Зеленский отказался.
Сырский в посте в телеграме напомнил, что именно он возглавлял в 2022 году оборону Киева. «И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видения, приниматься решения», — написал главком ВСУ.
Приложу все усилия, чтобы такие же мероприятия могли происходить в свободной и независимой Украине. Для этого нам нужно сосредоточиться на войне и на эффективной стратегии, которая сейчас демонстрирует конкретные результаты.
Сырский поблагодарил Федорова за работу на посту министра обороны и пожелал бывшему министру «в дальнейшем оставаться в команде Украины».
Ранее 16 июля президент Украины признал, что между главкомом ВСУ и министром обороны был конфликт, и отставка Федорова связана именно с ним.