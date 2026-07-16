«Нам нужно сосредоточиться на войне». Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ответил бывшему главе Минобороны Михаилу Федорову, обвинившему его в интригах

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ответил в своем телеграм-канале бывшему министру обороны Михаилу Федорову, обвинившему его в интригах.

Федоров утром 16 июля созвал брифинг, на которой рассказал о конфликте с Сырским. По словам бывшего главы Минобороны, он предлагал президенту Украины отправить в отставку Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, но Владимир Зеленский отказался.

Сырский в посте в телеграме напомнил, что именно он возглавлял в 2022 году оборону Киева. «И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видения, приниматься решения», — написал главком ВСУ.

Приложу все усилия, чтобы такие же мероприятия могли происходить в свободной и независимой Украине. Для этого нам нужно сосредоточиться на войне и на эффективной стратегии, которая сейчас демонстрирует конкретные результаты.

Сырский поблагодарил Федорова за работу на посту министра обороны и пожелал бывшему министру «в дальнейшем оставаться в команде Украины».

Ранее 16 июля президент Украины признал, что между главкомом ВСУ и министром обороны был конфликт, и отставка Федорова связана именно с ним.

Что сказал Федоров

Главком ВСУ Сырский плетет интриги, ему пора уйти Михаил Федоров созвал журналистов, чтобы объяснить, почему, по его мнению, он лишился поста министра обороны Украины. Краткий пересказ

Что сказал Федоров

Главком ВСУ Сырский плетет интриги, ему пора уйти Михаил Федоров созвал журналистов, чтобы объяснить, почему, по его мнению, он лишился поста министра обороны Украины. Краткий пересказ