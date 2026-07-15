Пользователи пожаловались на перебои в работе Т-Банка

Российские пользователи пожаловались 15 июля, что у них перестал работать Т-Банк. Сервис Downdetector зафиксировал 1,7 тысячи таких жалоб за час.

В комментариях на сервисе «Сбой.рф» также пишут, что у пользователей возникли проблемы с доступом к приложению и переводами через Т-Банк.

«Деньги не приходят, жажда мучает, по итогу без воды теперь на работе», — написал один из комментаторов.

В пресс-службе Т-Банка сообщили ТАСС в 12:05 мск , что сбой уже устранен. Причины неполадок в кредитной организации не пояснили.

В начале апреля в России произошел масштабный сбой в работе банковских приложений и сервисов. В течение нескольких часов нельзя было переводить деньги, снимать наличные и оплачивать картами покупки. Проблемы фиксировались и в работе Системы быстрых платежей (СБП). Эксперты в области кибербезопасности предположили, что причиной неполадок могли стать очередные попытки властей ограничить в стране определенные сервисы — например, телеграм и средства обхода блокировок. Роскомнадзор разослал СМИ, написавшим о связи сбоя с попытками блокировок, предписания удалить эту информацию.

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