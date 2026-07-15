Автоперевозки грузов из Китая в Россию за месяц подорожали на 15-25% из-за топливного кризиса

Доставка грузов из Китая в Россию автотранспортом за месяц подорожала на 15-25% на фоне топливного кризиса в РФ, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

В логистической компании «Оптималог» сообщили, что каждый день к стоимости прибавляется 10-20 тысяч рублей. С апреля цена автоперевозки по маршруту Шанхай — Москва выросла с 730-750 тысяч рублей за машину до 1,05-1,1 миллиона рублей.

Автомобильная перевозка 20 тонн груза по маршруту Маньчжурия — Новолипецк еще 5 июля стоила 900 тысяч рублей, а 7 июля цены уже начинались от 1,15 миллиона, рассказали в компании Sigma. Похожие цифры приводят и другие опрошенные изданием участники рынка. Так, средняя цена доставки фуры из Маньчжурии в Москву за последние полторы недели прибавила 50-70 тысяч рублей.

Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что повышение цен на перевозки связано не столько с удорожанием дизельного топлива, сколько с ростом сроков доставки из-за очередей на автозаправках и пограничных переходах. В частности, через российско-китайский погранпереход Забайкальск проходит около 7,5 тысячи машин в неделю, но теперь там появился так называемый зеленый коридор — топливные грузовики получают приоритетный проезд в утренние и вечерние окна.

По словам участников рынка, из-за этого на границе сложились две очереди: общая, по которой медленно идет основной поток груза, и топливная, которая продвигается быстрее. В результате время транзита от Забайкальска до Москвы выросло на 23% — до 10-12 суток.

В России уже несколько недель продолжается топливный кризис, вызванный усилением ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Во многих регионах действуют ограничения на количество литров, которые можно приобрести за один раз. Их вводят как власти, так и сети АЗС.

Согласно данным Росстата, потребительские цены на бензин в России в июне 2026 года выросли на 6,88% относительно предыдущего месяца. По сравнению с июнем 2025 года цены выросли почти на 20%.

По оценке Reuters, производство бензина в России после атак украинских беспилотников на НПЗ упало до уровня 65% от среднего сезонного потребления.

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