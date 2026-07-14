«УП»: следствие считает, что покушение на Вадима Ермолаева в Монако организовали сотрудник украинской разведки и экс-сотрудник СБУ. Их же подозревают в убийстве исполнительницы покушения

Следствие считает, что организаторами покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако являются действующий сотрудник украинской военной разведки (ГУР) Владислав Реут и бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Виталий Жикович. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Жиковичу и Реут ранее предъявили подозрения в убийстве Анастасии Березовской — предполагаемой исполнительницы покушения.

По информации издания, оба подозреваемых сотрудничают со следствием и дают подробные показания. Они рассказали, что Березовская несколько лет жила в Германии вместе с сыном в статусе беженки и одним из ее мотивов в участии в покушении стали деньги. Таким образом, по словам Жиковича и Реута, она рассчитывала заработать на покупку дома в Украине.

Подозреваемые утверждают, что оплачивали ей поездки, проживание, аренду автомобиля и другие расходы. Они заявили, что до покушения на Ермолаева Березовская участвовала в других операциях, в частности, связанных с блогером Анатолием Шариев (подробности этого издание не приводит). По словам одного из фигурантов, первоначальный замысел операции был в том, чтобы похитить Ермолаева.

По данным источников, Реут заявил, что изготовил «электронный узел инициирования, который запускает детонацию основного заряда». Этот элемент замаскировали под детскую игрушечную машинку, после чего через Германию передали исполнительнице, которая собрала взрывное устройство в рабочее состояние. В свою очередь Жикович сказал, что Березовская не могла самостоятельно изготовить такую конструкцию, поскольку для этого требовались специальные знания и подготовка.

В офисе генпрокурора Украины сообщили «Украинской правде», что на данный момент Реуту и Житковичу предъявлено подозрение только в убийстве Березовской.

Покушение на Ермолаева произошло 29 июня. К порогу дома в Монако, где живет бизнесмен, подбросили сумку с бомбой; взрыв произошел, когда Ермолаев заходил в дом вместе со своей подругой и 13-летним сыном. Все трое получили ранения, подруге Ермолаева ампутировали обе ноги. На следующий день Le Figaro писало, что следствие в Монако не исключало версию о том, что покушение на Ермолаева могла организовать СБУ. По данным издания, покушение было скорее «предупреждением», чем преднамеренной попыткой убийства.

Через несколько дней стало известно, что подозреваемой в совершении покушения стала Анастасия Березовская. 1 июля она прибыла в Украину. 7 июля правоохранительные органы Украины сообщили, что Березовская убита. В ее убийстве признался действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владислав Реут. По его словам, он совершил убийство вместе с бывшим сотрудником СБУ Виталием Жиковичем. Он также рассказал, что не ставил свое руководство в известность о контактах с Березовской и заявил, что действовал по собственной инициативе.

Читайте также

Подозреваемую в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако нашли мертвой под Киевом. В ее убийстве признался сотрудник украинской разведки Он утверждает, что руководство не было в курсе его общения с убитой

Читайте также

Подозреваемую в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако нашли мертвой под Киевом. В ее убийстве признался сотрудник украинской разведки Он утверждает, что руководство не было в курсе его общения с убитой