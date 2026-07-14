Глава «Укроборонпрома» подал в отставку после российского удара по складу в Вишневом под Киевом

Генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин объявил об уходе в отставку. В посте в своем телеграм-канале Сметанин сообщил, что для него «было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины».

Сметанин поблагодарил за совместную работу и выразил особую благодарность Генштабу и Вооруженным силам Украины «за невероятную выдержку и силу».

Причину отставки Сметанин, возглавляший «Укроборонпром» с июня 2023 года, не назвал.

В ночь на 6 июля российские войска нанесли удар ракетами и беспилотниками по складу «Укроборонпрома» в городе Вишневое Киевской области. Погибли девять человек, десятки домов были полностью разрушены, еще более 300 повреждены.

Юлия Свириденко, занимавшая в тот момент пост премьер-министра Украины, говорила, что в Вишневом «самые масштабные разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения».

Президент Украины Владимир Зеленский после удара по городу Вишневое сообщил: «Безусловно, будут увольнения в „Укроборонпроме“, потому что склад был одного из предприятий „Укроборонпрома“».

Последствия российского удара по городу Вишневое В Вишневом под Киевом в результате удара России повреждены почти 300 домов. Таких масштабных разрушений еще не было Фотография