Зеленский заявил, что взрыв в Вишневом под Киевом произошел в результате российского удара по складу «Укроборонпрома»

В городе Вишневое под Киевом, по которому в ночь на 6 июля нанесла удар армия России, находился склад боеприпасов «Укроборонпрома», заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Президент Украины назвал взрыв в Вишневом «абсолютно ужасающей ситуацией», повлекшей большое количество пострадавших. Он выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших.

«Но одних соболезнований недостаточно. Я получил всю информацию от Службы безопасности Украины, от министерства внутренних дел и генеральной прокуратуры. Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И безусловно, будут увольнения в „Укроборонпроме“, потому что склад был одного из предприятий „Укроборонпрома“», — добавил он.

В ночь на 6 июля Россия ударила ракетами и беспилотниками по Киеву и области. Под атаку попал город Вишневое, там началась детонация. По данным властей, в результате удара по Вишневому погибли девять человек. В городе были повреждены почти 300 жилых домов, 91 из них полностью разрушен. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала эти разрушения «самыми масштабными разрушениями жилого сектора» за все время войны.

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