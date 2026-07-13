Франция передаст Украине лицензию на производство ракет SCALP

Франция намерена предоставить Украине лицензию на производство крылатых ракет . Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Париже, передает украинское издание Liga.net.

Помимо SCALP, Украина получит лицензии на производство управляемых авиационных боеприпасов AASM и зенитных ракет-перехватчиков Aster для франко-итальянских систем ПВО SAMP/T.

Украина намерена также купить 16 французских истребителей Rafale. Эти самолеты начнут выполнять задачи в украинском небе в 2028-2029 годах, сказал президент Франции.

13 июля на саммите «коалиции желающих» в Париже также было объявлено о создании коалиции противоракетной обороны. В нее вошли Украина и еще девять европейских стран — Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Швеция, Норвегия и Дания. В рамках коалиции будет создана интегрированная архитектура обороны для сдерживания будущих ракетных угроз.

На прошлой неделе на саммите НАТО президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot. Это критически важные ракеты для украинской системы ПВО, однако, по мнению экспертов, их серийное производство в Украине не удастся запустить быстро.

Подробнее о лицензии на Patriot

Война 1597-й день. Трамп выдал Украине лицензию на ракеты для Patriot. Это политический успех для Киева — но в реальности запуск производства может занять несколько лет

Подробнее о лицензии на Patriot

Война 1597-й день. Трамп выдал Украине лицензию на ракеты для Patriot. Это политический успех для Киева — но в реальности запуск производства может занять несколько лет