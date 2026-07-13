Украина и еще девять европейских стран создали коалицию по противоракетной обороне

Десять стран Европы — в том числе Украина — объявили о создании интегрированной коалиции антибаллистической обороны.

В объединение, помимо Украины, вошли Великобритания и восемь стран ЕС — Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Швеция, Норвегия и Дания.

В рамках коалиции планируется создание интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания будущих ракетных угроз. Новая концепция дополнит уже существующие системы ПРО в странах Европы.

На первом этапе участники коалиции планируют создать технические рабочие группы и начать разработку «дорожной карты» для оценки общих оперативных возможностей.

Страны Европы в последние месяцы рассматривают варианты переформатирования собственных систем безопасности на фоне ухудшения отношений с США и угроз Дональда Трампа вывести страну из НАТО. В Евросоюзе хотят меньше зависеть от США в вопросах обороны — особенно на фоне потенциального прямого конфликта с Россией.

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