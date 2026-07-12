Собянин: Украинские военные за сутки запустили в сторону Москвы 300 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что украинские военные за сутки запустили в сторону столицы и Московской области 300 дронов.

Большинство дронов, написал Собянин в своем телеграм-канале, были «нейтрализованы силами ПВО на дальних подступах». 45 беспилотников, по его данным, были сбиты уже на подлете к Москве. Вскоре после этого поста он сообщил о еще двух дронах, сбитых на подлете к городу.

О пострадавших и разрушениях Собянин не сообщил. Информации об этом из других источниках на момент написания новости не поступало.

Крупнейшая по ущербу с начала большой войны России с Украиной атака на Москву была 18 июня. Тогда в Московской области пострадали 17 человек, погибла восьмилетняя девочка. В Москве был поврежден НПЗ в Капотне. Московский нефтеперерабатывающий завод дроны также атаковали и 16 июня. В результате двух атак на НПЗ вышли из строя обе установки первичной переработки нефти.

В конце июня — начале июля власти Москвы неоднократно заявляли о десятках и даже сотнях дронов, направлявшихся в сторону столицы. Однако о каких-либо разрушениях в Москве, вызванных дронами, информации не поступало.

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