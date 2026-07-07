Украина запустила в сторону Москвы более 430 беспилотников. Белгород атакован ракетами, известно об одном погибшем

Более 430 беспилотников с вечера 6 июля летели в направлении Московского региона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, силы ПВО нейтрализовали большую часть дронов на дальних подступах. 36 беспилотников были сбиты на подлете к Москве.

Во всех четырех московских аэропортах (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) ночью вводили ограничения на полеты.

В Минобороны России заявили, что в течение ночи силы ПВО сбили 452 украинских беспилотника над российскими регионами.

Вечером 6 июля временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о ракетной атаке ВСУ на регион. По его словам, большая часть снарядов была сбита, но повреждения получила гражданская инфраструктура.

Вначале Шуваев сообщил о троих пострадавших. Вскоре он написал о повторном ракетном ударе и уточнил, что в результате первой атаки погиб мирный житель в селе Беловское Белгородского округа. В Белгороде в результате удара начался пожар на инфраструктурном объекте, уточнил Шуваев. О каком объекте идет речь, из его сообщения неясно.

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