«Остров Москва» Зеленский ответил на вопрос, что может заставить Путина прекратить войну. Краткий пересказ
Это кратчайший пересказ заявления, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский 2 июля. Смысл и контекст полностью сохранен, но некоторые фрагменты его выступления могли быть отредактированы или поменяны местами.
Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву. Мы за справедливый мир, справедливое завершение войны. А пока его нет — за справедливый ответ. Только «остров Москва», а не Крым, заставит Путина прекратить войну. Все его рассказы о том, что он знает Крым, любит его, что он ему нужен, — это ложь. Как и восток нашего государства, он знает его лишь по докладам своих офицеров. Путину нужно продать своему обществу большую победу, чтобы укрепить поддержку внутри России. У него выборы в сентябре, ему нужно сплоченное общество, которое будет поддерживать его «Единую Россию». Путину нужно показать мускулы, но мускулов на поле боя у него нет. Поэтому, из-за отсутствия реальных успехов, он прибегает к запугиванию Украины массированными ударами. Победы нет. Победы не будет.