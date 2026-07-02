«Остров Москва» Зеленский ответил на вопрос, что может заставить Путина прекратить войну. Краткий пересказ

Это кратчайший пересказ заявления, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский 2 июля. Смысл и контекст полностью сохранен, но некоторые фрагменты его выступления могли быть отредактированы или поменяны местами.

Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву. Мы за справедливый мир, справедливое завершение войны. А пока его нет — за справедливый ответ. Только , а не Крым, заставит Путина прекратить войну. Все его рассказы о том, что он знает Крым, любит его, что он ему нужен, — это ложь. Как и восток нашего государства, он знает его лишь по докладам своих офицеров. Путину нужно продать своему обществу большую победу, чтобы укрепить поддержку внутри России. У него выборы в сентябре, ему нужно сплоченное общество, которое будет поддерживать его «Единую Россию». Путину нужно показать мускулы, но мускулов на поле боя у него нет. Поэтому, из-за отсутствия реальных успехов, он прибегает к запугиванию Украины массированными ударами. Победы нет. Победы не будет.

Последствия удара по Киеву

Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов за все время войны Разрушены жилые дома, погибли более 20 человек, ранены 100. Как это выглядит

Последствия удара по Киеву

Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов за все время войны Разрушены жилые дома, погибли более 20 человек, ранены 100. Как это выглядит

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