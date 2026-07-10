Жителям Новосибирской области предложили не ездить на автомобилях. Местным компаниям рекомендовали перейти на удаленку

В Новосибирской области с 8 июля ввели режим повышенной готовности в связи с дефицитом топлива. Местным компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный формат работы и уменьшить расход бензина, говорится в постановлении регионального правительства.

Жителям, в свою очередь, посоветовали ограничить передвижение на личных автомобилях по территории области и за ее пределами до отмены режима повышенной готовности. Он будет действовать до особого распоряжения.

В Томской области из-за топливного кризиса правительство рекомендовало чиновникам чаще проводить совещания онлайн, сообщила изданию РИА «Томск» замгубернатора региона по управлению делами Ольга Крылова.

Топливный кризис охватил практически все регионы России. Власти вводят лимиты на продажу бензина и принимают разные меры для уменьшения очередей и восстановления порядка на заправках, включая дежурство Росгвардии и полиции на АЗС. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Забайкалье, где водители рассказывали, что стояли в очередях несколько суток. Напряженная обстановка и в Иркутске, мэр которого также просил руководителей организаций рассмотреть возможность перейти на удаленку.