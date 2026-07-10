Трамп заявил, что поручил разбомбить Иран в случае своей гибели

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post рассказал, что оставил инструкции на случай, если Иран убьет его.

«Я давно в их списке. Вот с чем мы имеем дело. Единственное, я оставил инструкции — если что-то случится, просто разбомбить их с такой силой, какой они никогда раньше не видели», — заявил американский президент.

Трамп прокомментировал информацию о том, что Израиль передал США разведывательные данные, согласно которым Иран подготовил новый план его убийства.

«Нет, нет. Израиль ничего не нашел. Я давно был номером один [в иранском списке на убийство]. Такова жизнь. Надеюсь, вы будете скучать по мне», — добавил он.

The Wall Street Journal и CNN ранее сообщили, что власти Израиля передали США разведывательные данные, согласно которым Иран подготовил новый план убийства президента США. По словам одного из источников, предупреждение поступило на этой неделе. В последние недели, как утверждает другой источник, американская разведка регулярно получала сведения о возможных планах покушения на Трампа. Но предупреждение Израиля содержало новую информацию и касалось конкретного предполагаемого заговора. Детали этого плана СМИ не выяснили. При этом среди американских чиновников есть мнение, что таким образом Израиль пытается повлиять на решение Трампа о том, нужно ли усилить военные действия США против Ирана.

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