Израиль передал США данные разведки о том, что Иран подготовил новый план покушения на Трампа

Власти Израиля передали США разведывательные данные, согласно которым Иран подготовил новый план убийства президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Об этом же сообщают собеседники телеканала CNN. По словам одного из них, предупреждение поступило на этой неделе. По словам другого, в последние недели американская разведка регулярно получала сведения о возможных планах покушения на Трампа. Но предупреждение Израиля содержало новую информацию и касалось конкретного предполагаемого заговора.

Детали этого плана СМИ не выяснили. Собеседники CNN утверждают, что власти США еще не успели перепроверить информацию о плане покушения. При этом среди американских чиновников есть мнение, что таким образом Израиль пытается повлиять на решение Трампа о том, нужно ли усилить военные действия США против Ирана.

Отношения между Израилем и США ухудшились на фоне продолжающейся войны с Ираном. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу настаивает на продолжении боевых действий, тогда как Трамп хотел бы закончить войну. 9 июля они обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке по телефону.

В Иране годами открыто обещают отомстить Дональду Трампу за убийство Касема Сулеймани — одного из высших генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он погиб в результате ударов США во время первого президентского срока Трампа в 2020 году.

Во время похорон бывшего иранского верховного лидера Али Хаменеи, убитого в начале войны США и Израиля с Ираном, иранцы также призывали к убийству лидера США.

Сам Трамп говорил, в том числе 8 июля во время саммита НАТО в Анкаре, что знает об угрозах своей жизни со стороны иранских властей.

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