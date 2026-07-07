В Иране хоронят аятоллу Али Хаменеи, убитого четыре месяца назад. Церемония прощания растянулась на шесть дней. В толпе скандируют: «Смерть Америке!» Фотографии

Кортеж с гробами убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи во время траурной процессии в Тегеране. 6 июля 2026 года Iranian Supreme Leaderʼs Office / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В Иране проходят похороны бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи, убитого в результате авиаудара в Тегеране еще в феврале — в самом начале новой войны на Ближнем Востоке. Церемония прощания будет продолжаться шесть дней. Она началась 3 июля в Тегеране, где к гробу Хаменеи, выставленному в Большой мечети Мосалла имама Хомейни, пришли десятки тысяч иранцев. Затем процессия отправилась в иранский город Кум. После этого тело Хаменеи доставят в Ирак, где тоже пройдут траурные церемонии — в городах Наджаф и Кербела (там находятся одни из главных святынь шиитского ислама). 9 июля Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед. В Тегеране, когда тело Хаменеи везли по городу в стеклянном саркофаге, шедшая за ним толпа скандировала: «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!» На многих плакатах, как отмечает «Коммерсант», были лозунги «Убейте Трампа!», «Смерть Биби!», «Мы идем за вами!» и «Восстанем!». Люди несли красные флаги возмездия и кричали: «Месть, месть!» Многие в толпе плакали. Преемником Али Хаменеи после смерти стал его сын Моджтаба Хаменеи, который в момент авиаудара находился в той же резиденции, где и его отец, и получил ранения. С тех пор Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике. На похоронах отца его также не было.

Похоронная процессия с телами убитого аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи в Тегеране. 6 июля 2026 года Alkis Konstantinidis / Reuters / Scanpix / LETA

Iranian Supreme Leaderʼs Office / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Arezoo / MEI / SIPA / Scanpix / LETA Участница траурной церемонии с портретом Али Хаменеи в Тегеране. 6 июля 2026 года Arezoo / MEI / SIPA / Scanpix / LETA

Alfred Yaghobzadeh / SIPA / Scanpix / LETA

Iranian Supreme Leaderʼs Office / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Majid Asgaripour / WANA / Scanpix / LETA

Berno / SIPA / Scanpix / LETA

Иранцы с флагами и плакатами собираются на церемонию прощания с убитым Али Хаменеи в городе Кум. 7 июля 2026 года Anadolu / Getty Images

Молитва в мечети Джамкаран во время прощания с Али Хаменеи в городе Кум. 7 июля 2026 года Ahmadreza Taheri / WANA / Scanpix / LETA

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