«Ахинея. Классика иноагентства». МИД отрицает, что разрабатывает выездные визы для россиян

Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что в России готовится закон о выездных визах.

«Ахинея. Классика иноагентства», — заявила она в комментарии РБК. Тем самым Захарова подчеркнула, что подобную информацию публикуют только те издания, которые внесены в реестр «иностранных агентов».

Ранее о том, что российский МИД разрабатывает пакет документов для введения выездных виз, сообщил телеграм-канал . Издание ссылалось на собеседника в российских дипломатических кругах и источник, близкий к администрации президента.

По информации канала, под предлогом «безопасности российских граждан» планируется ограничить выезд в страны НАТО. Туристы смогут путешествовать только по утвержденному маршруту, группами от десяти человек с сопровождением. Список стран, где будет разрешен индивидуальный туризм, пока не утвержден.

«Можем объяснить» напоминает, что на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «специальная военная операция» ( ) превратилась в «настоящую войну».

Некоторые издания расценили это как проверку общественной реакции на возможное введение военного положения — по всей стране или в отдельных регионах. Это позволит полностью запретить выезд граждан за пределы страны.

В октябре 2022 года Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в аннексированных ДНР и ЛНР, а также в подконтрольных РФ частях Херсонской и Запорожской областей. В ряде приграничных регионов, а также на территории аннексированных Крыма и Севастополя, действует режим «среднего уровня реагирования».

Определенные ограничения на выезд есть для россиян, имеющих доступ к государственной тайне. С 2024 года они должны заранее (как минимум за 30 дней) сообщать ФСБ и Службе внешней разведки о планируемых заграничных поездках.

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