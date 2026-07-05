Песков заявил, что «специальная военная операция» превратилась в «настоящую войну» и в этом виноваты страны Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «специальная военная операция» ( ) превратилась в «настоящую войну». Виноваты в этом, по его словам, западные страны, поддержавшие Украину.

«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», — сказал Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Западные союзники, заявил пресс-секретарь президента РФ, помогают Украине «целиться через их спутники, наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру».

Помощь союзников, по мнению Пескова, не помогает Украине остановить продвижение российских войск. В качестве примера успехов России на фронте он повторил заявление о взятии под контроль Константиновки. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал заявление о потере ВСУ контроля над этим городом «ложью». Независимые мониторинговые проекты также не подтвердили переход Константиновки под контроль российских войск.

По словам Пескова, «ни у кого не должно быть сомнений, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты».

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал удары украинских дронов по целям в сотнях километров от границы с Россией. По словам Пескова, украинские военные атакуют дронами объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, которые не имеют отношения к военно-промышленному комплексу. Такие удары, заявил он, являются «абсолютно очевидным террористическим проявлением киевского режима».

Российские власти после начала полномасштабного вторжения в Украину использовали словосочетанием "специальная военная операция". Публично назвавших большую войну России с Украиной войной преследовали за распространение «фейков», как например, муниципального депутата из Москвы Алексея Горинова. В июле 2022 года Горинов стал первым в России получившим реальный срок по статье о «фейках». В последующие годы власти РФ активно применяли эту статью УК, а также статью о «дискредитации» армии, назначая длительные сроки заключения.

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