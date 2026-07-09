Военный Александр Лунин удалил обращение к Путину, в котором он грозил президенту мятежом

Видеообращение военного Александра Лунина к Владимиру Путину, набравшее миллионы просмотров в инстаграме, удалено из соцсетей. Это произошло после освобождения Лунина из-под административного ареста, обратила внимание «Верстка».

Речь идет о ролике от 25 июня, в котором Лунин требовал встречи с Путиным, чтобы рассказать президенту «всю правду» о происходящем в России и армии, а также грозил военным мятежом.

Сейчас в инстаграме Лунина доступны видео вплоть до 22 июня. Обращение к Путину также исчезло из телеграм-канала Лунина.

По данным сервиса TGstat, всего из телеграм-канала были удалены 17 постов, опубликованных с 23 по 26 июня. Среди них — публикация с призывом присылать ему информацию о жестоком обращении с российскими военными на фронте.

Рано утром 9 июля Лунин опубликовал новое видео. В нем он сообщил, что «жив-здоров».

Удаление постов Лунин на момент публикации этой новости не комментировал.

Военный из Воронежской области Александр Лунин, участвовавший в полномасштабной войне России и Украины, активно публиковал в соцсетях обращения к Владимиру Путину.

После того как одно из обращений набрало миллионы просмотров, в доме Лунина прошел обыск. Его самого отправили под административный арест на 11 суток по статье о демонстрации экстремистской или нацистской символики (20.3 КоАП). Что стало поводом для дела, неизвестно.

В Кремле, комментируя видео Лунина, заявили, что не смотрели. При этом там сочли, что в ролике звучат «достаточно странные формулировки».

кто такой Лунин

Обращение военного Александра Лунина, пригрозившего Путину мятежом, собрало десять миллионов просмотров в инстаграме. Кто он такой?

кто такой Лунин

Обращение военного Александра Лунина, пригрозившего Путину мятежом, собрало десять миллионов просмотров в инстаграме. Кто он такой?