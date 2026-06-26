В администрации президента РФ слышали об обращении военного Александра Лунина к Владимиру Путину, но пока не ознакомились с ним детально.

«Нам сказали, что есть такое обращение, но пока еще не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июня.

«Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала», — добавил он.

Военный из Воронежской области Александр Лунин, участвовавший в большой войне России и Украины, опубликовал 25 июня обращение к Владимиру Путину. Лунин потребовал, чтобы президент встретился с ним в Кремле в прямом эфире — военный собирается рассказать «всю правду» о происходящем в стране, в том числе о проблемах, существующих в армии.

Лунин предупредил, что если Путин откажется от встречи, то «армия развернет свое оружие против Кремля».

Обращение Лунина в инстаграме за сутки посмотрели более 12 миллионов раз.

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