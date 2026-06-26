Обращение военного Александра Лунина, пригрозившего Путину мятежом, собрало десять миллионов просмотров в инстаграме. Кто он такой?

Российский военный Александр Лунин 25 июня опубликовал в инстаграме обращение к Владимиру Путину — он пригрозил военным мятежом, если ему не позволят встретиться с президентом России в прямом эфире для того, чтобы он смог рассказать «всю правду, что у нас сейчас происходит в стране». Лунин заявил, что записал видео, потому что с ним встретились «представители высоких чинов министерства обороны, силовых структур», которые решили через него передать сообщение президенту. Военный утверждает, что к нему обратились, потому что Путин якобы видел другое его обращение, которое он записал ранее в июне. В новом обращении он заявил, что тысячи военных сидят в ямах и подвергаются пыткам «за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы» и отдавать свои деньги командирам. Лунин предупредил, что если он не встретится с Путиным в Кремле в прямом эфире, то «последствия будут очень серьезные» — «армия развернет свое оружие против Кремля». Менее чем за сутки обращение посмотрели почти 11 миллионов раз. Рассказываем, что известно об Александре Лунине.

luninalexandr1987 / Instagram

Александр Лунин — младший сержант ВС РФ из Воронежской области, участвовавший в полномасштабном вторжении в Украину. Как стало известно «Медузе» и «Медиазоне» из утечек, Лунин воевал в составе 150-й мотострелковой дивизии (соединение входит в 8-ю гвардейскую общевойсковую армию) и получил ранение. Лунину 39 лет — из утечек следует, что он родился 25 мая 1987 года. В прошлом у военного была другая фамилия — Пустовалов, выяснило «Агентство». Он сменил ее на Лунин в 2023 году. В том же году, в декабре, Лунина удалили из списка экстремистов Росфинмониторинга, где он находился с июня 2021-го, следует из данных (1, 2) телеграм-канала, который следит за обновлением реестра.

Лунин утверждает, что участвует в различных боевых действиях с 19 лет и прошел несколько «горячих точек», сообщал телеграм-канал «Не жди хорошие новости» в январе. По его словам, он получил ранения и контузии и имеет серьезные проблемы со здоровьем, в том числе психологического характера.

Лунин участвовал в войне с Украиной как боец добровольческого батальона имени Судоплатова. Он служил в нем с декабря 2022-го, то есть с момента, когда это подразделение сформировали назначенные Россией власти аннексированного Мелитополя. Сперва Лунин был стрелком, позже стал командиром отделения разведки, а затем возглавил взвод разведки. Во время службы, по его словам, он выучился на минометчика и артиллериста, а «весь контракт» служил на курском направлении, был контужен.

Лунин рассказал, что не воюет, потому что его «выгнали» из отряда «Барс» в 2025 году из-за видео, где он рассказал, как двух бойцов отправили на задание без автоматов. Известно, что он также работал в унитарном предприятии «Центр технического развития и услуг имени Судоплатова» в оккупированной части Запорожской области. По словам Лунина, его пенсия как ветерана боевых действий составляет 4500 рублей.

Лунин в начале 2026 года начал вести собственный канал на разных платформах. С марта в его инстаграме появилось более 700 видеозаписей. По словам Лунина, его знакомые, которые продолжают воевать, шлют ему сообщения и видео с фронта, «там страшные кадры». Он заявил, что хочет встретиться с Путиным, чтобы показать ему эти записи.

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