Александр Лунин — из Воронежской области, который участвовал во вторжении в Украину и ведет блог в инстаграме и на других платформах, — записал обращение к Владимиру Путину.

За четыре часа ролик собрал в инстаграме более 3,5 миллиона просмотров и более 125 тысяч лайков.

На записи Лунин утверждает, что 24 и 25 июня с ним встретились чиновники, в том числе из Минобороны и силовых структур. По его словам, они передали ему некое сообщение для президента России, «что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране».

При этом блогер не уточнил, почему чиновники решили выбрать именно его для этой миссии.

Вот что еще сказал Лунин:

В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах (в ямах — прим. «Медузы»), наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо. За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства.

И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе.

Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю, в прямом эфире, рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля, я передаю только сообщение.

В другом видео Лунин заявляет, что «это не блеф», а если с ним или его семьей что-то случится — «это будет сигнал для начала действий». Кто к нему якобы приезжал и передал сообщение для Путина, блогер готов рассказать только президенту в прямом эфире.

«Я передаю сообщение, не более того. Я не лидер восстания. Ко мне приехали по одной простой причине: потому что меня нельзя купить, потому что президент меня услышал (о чем речь неясно — прим. „Медузы“)», — добавил Лунин, пообещав «мясорубку в стране».

еще одно резонансное обращение к путину

«Народ вас боится». Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину Она перечислила пять проблем России, о которых «ни один губернатор не скажет» (про блокировки интернета тоже упомянула)

еще одно резонансное обращение к путину

«Народ вас боится». Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину Она перечислила пять проблем России, о которых «ни один губернатор не скажет» (про блокировки интернета тоже упомянула)