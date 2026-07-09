«Сбер» запустил карту заправок с наличием топлива. На ней указаны 23 тысячи АЗС по всей России

«Сбер» запустил новый сервис с картой, которая должна помочь автомобилистам найти заправку, где «с высокой вероятностью есть бензин».

В компании утверждают, что показывают актуальную картину по АЗС по всей стране. За основу взяты обезличенные данные о покупках топлива.

При нажатии на конкретную заправку можно посмотреть, когда на ней была зафиксирована покупка бензина или дизеля. Однако у части заправок (особенно за пределами Москвы) указано, что «пока нет свежих данных».

«Сбер» пообещал, что «совсем скоро» в сервис будет добавлена информация о загруженности АЗС и наличии отдельных видов топлива.

Накануне «Яндекс» объявил, что начал показывать данные об очередях и наличии топлива на АЗС в своих сервисах «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» — однако пока только для Москвы и Петербурга. Раньше эти данные у «Яндекса» были доступны только водителям такси.

По мере того, как топливный кризис начал охватывать все больше регионов, на заправках стали собираться большие очереди, в которых некоторые водители проводили сутки и более. Худшая ситуация, по рассказам водителей, сложилась в Забайкалье, где в очередях можно было провести до трех суток.

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