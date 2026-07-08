«Яндекс» стал показывать очереди на заправках. Пока только в Москве и Петербурге

Сервисы «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» стали показывать данные об очередях и наличии топлива на АЗС, сообщают госагентства со ссылкой на пресс-релиз компании.

Раньше эти данные были доступны только водителям такси. Сейчас на карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди.

Для создания карты используется технология, схожая с сервисом «Яндекс.Пробки», пояснили в компании. Сведения собираются из «Карт», из данных о заказах топлива в приложении «Яндекс Заправки», а также из опросов водителей, которые только что заправились или проезжали мимо АЗС.

Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Петербурга. Жителям других городов она станет доступна в ближайшие недели.

По мере расширения топливного кризиса, который охватил уже почти все регионы России, региональные власти вводят ограничения на продажу бензина, а на заправках скапливаются очереди — в некоторых случаях многокилометровые. Водители рассказывают, что наихудшая ситуация сложилась в Забайкалье, где они могут провести в очередях до трех суток.

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