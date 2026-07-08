США вновь начали наносить удары по Ирану

Американские военные по указанию верховного главнокомандующего начали наносить дополнительные удары по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Целью ударов в CENTCOM назвали дальнейшее снижение способности Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе.

В командовании заявили, что Иран проявил «необоснованную агрессию» в отношении коммерческих судов и гражданских экипажей в проливе и возложили на исламскую республику ответственность за недавние инциденты.

На протяжении последних дней США и Иран несколько раз обменивались ударами, однако режим прекращения огня, установленный в середине июня, продолжал действовать, хотя обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях.

8 июля Трамп заявил на саммите НАТО, проходящем в Анкаре, что, по его мнению, режим прекращения огня с Ираном «завершен». «Я больше не хочу иметь с ними [с Ираном] дело», — заявил президент США.

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