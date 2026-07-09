США нанесли удары по Ирану, Корпус стражей исламской революции атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне

Американские военные в ночь на 9 июля нанесли удары по территории Ирана. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что были поражены десятки военных целей, в том числе системы ПВО, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и логистическая инфраструктура.

Удары, утверждает американское командование, должны ослабить способность Ирана атаковать суда в Ормузском проливе.

Минздрав Ирана, пишет CNN, сообщил, что в результате американских ударов за прошедшие двое суток погибли 14 жителей, 78 ранены.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что в ответ на американские удары атаковал военные базы США в Бахрейне и Кувейте. Последствия атаки пока неизвестны.

8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». «Я больше не хочу иметь с ними [с Ираном] дело», — заявил президент США.

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