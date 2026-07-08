Российских волейболистов допустили до международных соревнований. Это первое такое решение после того, как МОК снял ограничения с атлетов из России

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российских спортсменов до участия в соревнованиях под своей эгидой.

Это стало следствием недавнего решения Международного олимпийского комитета, снявшего ограничения с российских спортсменов.

Национальные сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое они имели на момент заморозки.

Использование флага и гимна России оставлено на усмотрение FIVB и Европейской конфедерации волейбола (CEV). Решение примут «в надлежащее время», согласовав с профильными международными спортивными организациями.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, а также временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Российских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях после начала большой войны России и Украины в 2022 году.

У Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) тем не менее пока нет планов снимать ограничения на допуск российских клубов и сборных к международным турнирам, рассказали источники британской газеты The Telegraph.

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