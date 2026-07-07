Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, а также временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР), сообщается на сайте организации.

Ограничения в отношении Олимпийского комитета России действовали с октября 2023 года. Их ввели в связи с тем, что РФ включила в состав организации олимпийские советы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также аннексированных Запорожской и Херсонской областей.

Решение в отношении ОКР приняли «после тщательного анализа» комиссии МОК по правовым вопросам. При этом учитывалось, что в состав ОКР больше не входят спортивные организации, расположенные на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Кроме того, говорится в публикации, ОКР подтвердил, что не работает и не будет работать на аннексированных территориях.

На какой срок сняли ограничения с ОКР, не уточняется. Исполнительный комитет МОК пообещал внимательно следить за ситуацией.

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