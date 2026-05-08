Причиной, по которой Международный Олимпийский комитет не рекомендовал полноценное возвращение РФ в мировой спорт, стал допинг, а не продолжающаяся война России с Украиной. Об этом со ссылкой на источники пишет The Guardian.

МОК 7 мая официально рекомендовал допустить спортсменов из Беларуси к международным соревнованиям под государственным флагом, но в отношении России такого решения не было принято.

В пресс-релизе организации не назывались причины, лишь подчеркивалось, что у МОК сохраняется «обеспокоенность» по отношению к РФ. Каких-то конкретных деталей там не приводилось.

Как сообщили источники The Guardian, эта обеспокоенность связана с недавней публикацией The Insider, которая связывает гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Веронику Логинову с государственной программой допинга, действовавшей во время игр в Сочи.

По данным журналистов, партнер Логиновой, эксперт-криминалист РУСАДА Дмитрий Ковалев, является полковником Второй службы ФСБ, которая отвечала за программу допинга в российском спорте. Вторая служба также курирует блокировки интернета в России, а ее сотрудники причастны к отравлениям Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.

Григорий Родченков, рассказавший миру о государственной программе по подмене проб российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года, написал книгу «Допинг. Запрещенные страницы». Это одновременно и автофикшен, и производственный роман, и детективное расследование, и последовательное развенчание мифа о «чистом спорте», но еще и история жизни самого Родченкова. Заказать «Допинг. Запрещенные страницы» или купить другие книги нашего издательства можно в нашем по этой ссылке.

Российские и белорусские спортсмены были лишены возможности выступать под своими национальными флагами после начала вторжения войск РФ в Украину.

Рекомендация МОК снять ограничения с представителей Беларуси не означает автоматического допуска на соревнования. Итоговые решения в каждом виде спорта будут принимать соответствующие международные федерации.

Читайте также

The Insider: за программу допинга в российском спорте отвечает Вторая служба ФСБ Это ее сотрудники пытались отравить Навального, а теперь еще и курируют российский интернет

Читайте также

The Insider: за программу допинга в российском спорте отвечает Вторая служба ФСБ Это ее сотрудники пытались отравить Навального, а теперь еще и курируют российский интернет