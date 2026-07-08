The Telegraph: ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать российские клубы к международным турнирам

У Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока нет планов снимать ограничения на допуск российских клубов и сборных к международным турнирам. Об этом сообщила британская газета The Telegraph, ссылаясь на источники.

Представитель ФИФА 7 июля заявил Sky News, что организация проинформирована о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил снять ограничения на допуск российских спортсменов.

«ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами», — заявили в организации.

Международный олимпийский комитет 7 июля временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). МОК также признал утратившими актуальность рекомендации по поводу допуска российских спортсменов к соревнованиям. В организации отметили, что решения о допуске или недопуске россиян к соревнованиям по-прежнему будут принимать международные спортивные федерации и организаторы турниров.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за российского вторжения в Украину.

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