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Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения против российских спортсменов, отстраненных от мирового спорта после полномасштабного вторжения России в Украину, а также временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. С 2022 года россиян либо не допускали на важнейшие соревнования, либо допускали индивидуально и в нейтральном статусе. Рекомендация МОК не означает автоматического допуска на соревнования (решения будут принимать международные федерации разных видов спорта), но серьезно ослабляет изоляцию российского спорта. «Медуза» изучила, как на это реагируют в России, Украине и на Западе.

Россия

Михаил Дегтярев

Министр спорта России

Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК дает четкий сигнал — олимпийское движение должно быть вне политики.

Александр Жуков

Бывший президент Олимпийского комитета России

Учитывая то, что МОК недавно принял поправки к Олимпийской хартии, где сказано, что никакие политические мотивы не могут влиять на допуск спортсменов, я думаю, что это логичный и последовательный шаг.

Дмитрий Васильев

Биатлонист, двукратный олимпийский чемпион

Международные федерации по видам спорта не обязаны выполнять решения МОК, они носят рекомендательный характер. Вместе с тем все федерации не могут игнорировать мнение МОК, это себе дороже будет. Поэтому если не на 100%, то на 99% международные федерации все-таки последуют примеру МОК и вернут наших спортсменов к международной деятельности.

Татьяна Тарасова

Тренер по фигурному катанию

Будем выступать не так, как выступали, в каждом виде, было в фигурном катании по три человека, начнем с одного. <…> С нами несправедливо поступили, пять лет украли, сейчас потихоньку начинают восстанавливать. Мы рады, но спасибо им говорить не за что.

Александр Легков

Лыжник, олимпийский чемпион

Допуск МОК глобально пока что ничего не дает. Ближайшая [зимняя] Олимпиада только через четыре года. Важно, чтобы наших спортсменов допустили до этапов Кубка мира, чтобы у них была возможность втянуться в мировой спорт, а к Олимпиаде быть в лучших кондициях.

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России

Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!

Умар Кремлев

Президент Международной ассоциации бокса (IBA)

Новое руководство успешно меняет прежних руководителей и избавляется от старых и ошибочных решений. Международные ассоциации должны защищать спортсменов, и на пьедестале должны стоять спортсмены, а не политика. Российские спортсмены должны полностью вернуться на мировую арену: под своим флагом, под своим гимном, за свою страну.

Мир

Президент МОК

Мы ясно дали понять, что у всех спортсменов [должна быть] возможность выступать на Олимпийских играх. Именно об этом говорит это решение. Оно позволяет российским спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций

Позвольте мне отослать вас к релизу World Athletics, опубликованному на прошлой неделе (3 июля ассоциация оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов — прим. «Медузы»).

Международная федерация футбола

ФИФА была проинформирована о решении МОК временно снять дисквалификацию с Олимпийского комитета России. ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги, в координации с заинтересованными сторонами.

Глава Международного союза биатлонистов (IBU)

Как вновь подчеркнул МОК, решения о допуске к участию принимаются каждой международной федерацией самостоятельно. Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать. Исполком IBU сформировал мониторинговую группу, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и представлять отчеты исполкому.

Президент Олимпийского комитета Норвегии

После российского вторжения в Украину норвежский Олимпийский комитет занял четкую позицию и выступил против участия России и Беларуси в международных соревнованиях. <…> Сегодняшняя ситуация не указывает на то, что российских спортсменов снова следует допускать к участию в них. <…> Мы не согласны с рекомендацией МОК разрешить полноправное участие России, но принимаем ее во внимание. К сожалению, мы должны еще раз признать, что наша точка зрения представляет собой позицию меньшинства в международном спорте.

Белорусский журналист, сооснователь медиапроекта «Трибуна»

Цензурных слов, простите, пока не нашел. Ограничусь историческими заметками. ОИ-1936 были проведены в увешанной свастиками Германии. Тогда в МОК тоже парировали все инициативы по их переносу буквально теми же словами: «Не надо политизировать спорт». <…> После Второй мировой МОК тогда признал свои действия ошибкой и принес извинения.

Украина

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины

Считаем это решение преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств, которые остаются неизменными: Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая международное право и фундаментальные принципы мира и безопасности. <…>

Особую обеспокоенность вызывает то, что основанием для временного возобновления деятельности ОКР стало только заявление российской стороны о прекращении деятельности на временно оккупированных территориях Украины. В то же время НОК Украины неоднократно информировал и предоставлял МОК и международным спортивным федерациям доказательства того, что ОКР и подконтрольные ему спортивные структуры продолжают осуществлять деятельность, которая нарушает территориальную юрисдикцию Национального олимпийского комитета.

Министр Украины по делам молодежи и спорта, глава МИД Украины

Решение МОК, отменяющее рекомендации об ограничении участия российских спортсменов, — тревожный сигнал для всего международного сообщества. Мы призываем правительства государств, которые будут принимать международные спортивные соревнования, не допускать демонстрации государственной символики РФ на своей территории. Под этим флагом продолжается неспровоцированная война против Украины, ежедневно гибнут мирные люди и разрушаются украинские города. Символы государства-агрессора не могут становиться элементом спортивного праздника.

Олимпийское движение основано на ценностях мира, уважения к человеческому достоинству и ответственности. Поэтому мы надеемся, что вопрос об использовании государственной символики России во время Олимпийских игр будет рассматриваться отдельно. Также призываем международные спортивные федерации сохранять действующие ограничения в отношении представителей государства-агрессора.

Олимпийский чемпион, депутат Верховной рады

Маски давно сняты. После тысяч убитых украинцев, после ежедневных ракетных атак и террора против гражданского населения, после разрушенных городов и спортивной инфраструктуры делать шаги навстречу государству-агрессору — это не олимпийские ценности. Это о готовности закрывать глаза на войну. Такие решения позорны. Они бросают тень на все олимпийское движение и навсегда останутся большим пятном на репутации МОК. Олимпийское движение должно быть символом мира. Но мир невозможно строить, делая вид, что агрессии не существует.

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