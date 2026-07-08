Госдума приняла закон о регулировании ИИ в России. В нем прописали «уважение традиционных российских ценностей»

Нижняя палата российского парламента приняла закон о развитии технологий искусственного интеллекта в России. На принятие закона депутатам потребовалось два дня — 7 июля его одобрили в первом чтении, 8 июля — во втором и третьем.

Закон, в частности, вводит понятия суверенной и национальной больших фундаментальных моделей ИИ.

Суверенная модель, следует из документа, должна быть полностью разработана в России и использовать исключительно российские компоненты. Национальная модель может включать иностранные компоненты. Обе модели должны размещать серверы и хранить данные только на территории России.

Правительство сможет устанавливать случаи, в которых допускается применение только суверенных или национальных ИИ-моделей, а также определять меры их господдержки.

Источник РБК на IT-рынке в июне пояснял, что под критерии суверенной подходит модель «Сбера», а национальной — «Яндекса».

Для обучения ИИ-моделей закон разрешает использовать защищенные авторскими правами материалы без согласия правообладателя, если они находятся в открытом доступе.

Также закон обязывает соцсети, СМИ, маркетплейсы и другие площадки, чья ежедневная аудитория составляет более 500 тысяч человек, предоставлять пользователям возможность маркировать контент, сгенерированный с помощью ИИ. Сама маркировка не является обязательной.

Отдельно в законе прописали принципы регулирования в сфере ИИ. Среди них — технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, уважение свободы воли человека, безопасность, а также «учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Закон после того как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент РФ в силу с 1 сентября 2026 года. Норма о маркировке должна начать действовать с 1 марта 2027 года.

Проект закона о государственном регулировании искусственного интеллекта в России был опубликован Минцифры на cайте проектов нормативных правовых актов в середине марта. Первоначально он включал в себя еще и «доверенную» модель ИИ, к которой выдвигались еще более жесткие требования, чем к суверенной и национальной моделям.

Первую версию законопроекта раскритиковали крупнейшие российские компании и бизнес-объединения. Их замечания учли, но лишь частично. Например, положение об «учете и уважении традиционных российских духовно-нравственных ценностей», к которому возникли вопросы, осталось в финальной версии документа.

Про ИИ думает не только Госдума

Первое программное послание нового папы римского Льва XIV посвящено ИИ. Он (слава богу) не хочет запретить искусственный интеллект — но призывает «разоружить» его. Что это значит? И почему документ породил целую волну мемов?

Про ИИ думает не только Госдума

Первое программное послание нового папы римского Льва XIV посвящено ИИ. Он (слава богу) не хочет запретить искусственный интеллект — но призывает «разоружить» его. Что это значит? И почему документ породил целую волну мемов?